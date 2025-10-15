Assemblea soci Inter il discorso integrale di Marotta | Giornata storica Poi ringrazia Inzaghi
L’Assemblea soci Inter ha approvato il bilancio dello scorso anno dopo 15 anni finalmente in utile e con ricavi record. Come di consueto parola al presidente Marotta che ha parlato così agli azionisti. Ecco il discorso integrala. Cari Nerazzurri, È per me un grande onore rivolgermi a voi oggi, in occasione della nostra Assemblea annuale, con la piena consapevolezza di rappresentare una comunità straordinaria, grande protagonista del calcio italiano ed europeo. Con soddisfazione vi dico inoltre che oggi siamo un’organizzazione sempre più solida anche dal punto di vista economico, finanziario e manageriale. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Basket San Casciano A.S.D. informa che è convocata l’Assemblea Ordinaria dei Soci: Circolo ARCI San Casciano – Via dei Fossi 32 Prima convocazione: mercoledì 22 ottobre 2025 ore 1 - facebook.com Vai su Facebook
A Luvinate l’assemblea dei soci Asfo: più forza per la cura dei boschi https://varesenews.it/2025/09/a-luvinate-lassemblea-dei-soci-asfo-piu-forza-per-la-cura-dei-boschi/2349004/… #SociAsfo - X Vai su X
Il discorso di Marotta: "Oaktree decisivo per San Siro, ha una visione strategica". Poi ringrazia Inzaghi ed elogia Chivu - Come di consueto, il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha tenuto un discorso agli azionisti durante l'Assemblea dei soci del club nerazzurro andata in scena oggi e terminata ... Si legge su msn.com
Inter, l'Assemblea dei soci approva il bilancio. Marotta: "Utile per la prima volta" - Leggi su Sky Sport l'articolo Inter, l'Assemblea dei soci approva il bilancio. Lo riporta sport.sky.it
Bilancio Inter, domani assemblea dei soci. Ts: “Conti positivi anche grazie a Inzaghi. Mai…” - Domani in casa Inter si svolgerà l'assemblea dei soci che approverà il bilancio per la stagione ’24- Scrive msn.com