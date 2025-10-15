Assegno unico di ottobre 2025 | pagamenti in arrivo Tutte le date
Ottobre porta buone notizie per le famiglie italiane: l’INPS ha confermato l’accredito dell’ Assegno unico universale per i figli a carico. È ormai in arrivo la rata mensile di ottobre 2025, che sarà pagata, come di consueto, a chi già riceve il beneficio senza variazioni rispetto ai mesi precedenti. I nuovi beneficiari o coloro che attendono conguagli, invece, dovranno attendere la fine del mese per ricevere l’importo dovuto. Vediamo nel dettaglio tutte le date di pagamento dell’Assegno unico di ottobre 2025, le regole per le nuove domande e i requisiti aggiornati per accedere al contributo. Iscriviti al canale Telegram di LeggiOggi per ricevere altre news e aggiornamenti sui bonus per le famiglie. 🔗 Leggi su Leggioggi.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Assegno unico ottobre, ecco le date di pagamento L’Assegno unico e universale (AUU) per i figli a carico continua a rappresentare una misura fondamentale di sostegno economico per milioni di famiglie italiane. Anche per ottobre 2025 l’INPS ha confermato i - facebook.com Vai su Facebook
Taglio delle tasse, aumento dell’assegno unico per i figli, più soldi sulla sanità, ristabilire transizione 4.0. Misure concrete per aiutare gli italiani. Ecco l’appello del Presidente @GiuseppeConteIT al governo - X Vai su X
Assegno unico di ottobre 2025: pagamenti in arrivo. Tutte le date - Ottobre porta buone notizie per le famiglie italiane: l’INPS ha confermato l’accredito dell’Assegno unico universale per i figli a carico. Secondo leggioggi.it
Assegno unico, quando arriva a ottobre: le date, a chi spetta e gli importi - Nel mese di ottobre ne usufruiranno più di sei milioni di famiglie italiane, con importi variabili a ... Lo riporta tg24.sky.it
Assegno unico, a ottobre oltre 6 milioni di famiglie ricevono il pagamento Inps - L’Inps ha annunciato il calendario dei pagamenti di ottobre per l’assegno unico. Si legge su alfemminile.com