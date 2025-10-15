Assegno unico di ottobre 2025 | pagamenti in arrivo Tutte le date

Leggioggi.it | 15 ott 2025

Ottobre porta buone notizie per le famiglie italiane: l’INPS ha confermato l’accredito dell’ Assegno unico universale per i figli a carico. È ormai in arrivo la rata mensile di ottobre 2025, che sarà pagata, come di consueto, a chi già riceve il beneficio senza variazioni rispetto ai mesi precedenti. I nuovi beneficiari o coloro che attendono conguagli, invece, dovranno attendere la fine del mese per ricevere l’importo dovuto. Vediamo nel dettaglio tutte le date di pagamento dell’Assegno unico di ottobre 2025, le regole per le nuove domande e i requisiti aggiornati per accedere al contributo. Iscriviti al  canale Telegram di LeggiOggi  per ricevere altre news e aggiornamenti sui bonus per le famiglie. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

