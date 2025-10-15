Asse dei servizi prolungata la chiusura parziale del tratto Catania-Bicocca

La Città metropolitana di Catania rende noto che è stata prorogata fino al prossimo 30 ottobre l’ordinanza di chiusura parziale dell'asse dei servizi di Catania (strada provinciale 70I) nel tratto Catania–Bicocca, tra le rampe di accesso e uscita “Librino–Aeroporto”, per consentire il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

