Assalito in strada in pieno giorno | lo salvano due poliziotti di passaggio
Attimi di paura ma anche di grande prontezza, martedì mattina, nei pressi del cavalcavia Kennedy a Brescia, dove una rapina è stata sventata grazie al sangue freddo e alla professionalità di due agenti della Polizia Penitenziaria. I due, in servizio alla Casa di Reclusione di Verziano, si sono. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Paura nel centro di #Napoli, dove un uomo di 52 anni, originario dell’India, è stato assalito da un gruppo di sconosciuti mentre si trovava a Porta Capuana. Gli aggressori lo hanno colpito con parti di una palma, ferendolo alla gamba destra. Trasportato al pront - facebook.com Vai su Facebook
Aggressione in via Paolo Sarpi a Milano, rincorre e accoltella un uomo per strada in pieno giorno a Chinatown: preso dalla polizia - Una sedia di plastica bianca all’esterno di un ristorante cinese è completamente sporca. Secondo milano.corriere.it