Assalito in strada in pieno giorno | lo salvano due poliziotti di passaggio

Attimi di paura ma anche di grande prontezza, martedì mattina, nei pressi del cavalcavia Kennedy a Brescia, dove una rapina è stata sventata grazie al sangue freddo e alla professionalità di due agenti della Polizia Penitenziaria. I due, in servizio alla Casa di Reclusione di Verziano, si sono. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it