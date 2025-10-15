Assalita dal ‘rapinatore solitario’ | Adesso ho paura in casa mia E questa è una grande ingiustizia

Lastra a Signa, 15 ottobre 2025 – “Siamo ancora tutti scossi. E questa aggressione ha condizionato la nostra quotidianità: non mi sento più sicura ad andare col nipotino nel terreno di famiglia. Adesso, per farlo, chiedo di essere accompagnata”. Mina Verrusio, 51 anni, è la donna che, venerdì pomeriggio, è stata aggredita dal ‘rapinatore solitario’ che da settimane imperversa nella zona pedecollinare a sud ovest di Firenze, soprattutto a Scandicci. I carabinieri lo stanno cercando, ma l’uomo sembra colpire e svanire nel nulla. Molto conosciuta nella zona, anche per la gastronomia che gestisce a Signa col marito, Mina si trovava nella zona di Poggio Vittorio, a Lastra a Signa, con il nipotino di cinque mesi nel marsupio, quando è stata aggredita, gettata a terra e derubata da uno sconosciuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

