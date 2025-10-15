Asllani brilla con l’Albania e ricorda i tempi all’Inter | A Milano c’era un gruppo fantastico così come la società vi spiego perché

Inter News 24 Asllani non ha mai rinnegato il suo passato interista, e ha dichiarato che gli è dispiaciuto lasciare Milano. L’intervista dopo Albania-Giordania. Kristjan Asllani, centrocampista albanese classe 2002, ha iniziato una nuova avventura in Serie A dopo il suo trasferimento al Torino nell’estate del 2023. Il giocatore è passato in prestito oneroso dall’ Inter con diritto di riscatto fissato a 1,5 milioni di euro. L’arrivo a Torino rappresenta una grande opportunità per Asllani di mettersi in mostra con maggiore continuità, dopo aver faticato a trovare spazio a San Siro nella squadra nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com

