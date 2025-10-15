L’Italia è arrivata a Jakarta (Indonesia), dove dal 19 al 25 ottobre si disputeranno i Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Prima giornata dedicata ad alcuni allenamenti per la nostra Nazionale, che spera di essere protagonista in questa rassegna iridata riservata esclusivamente agli individualisti e che non prevede le gare a squadre (ogni Paese potrà schierare quattro donne e sei uomini). Gli azzurri non conquistano una medaglia iridata dal 2021, quando sul podio salì anche Asia D’Amato. La genovese tornerà a disputare i Mondiali proprio dopo quattro anni (a Kitakyushu si mise al collo l’argento al volteggio) ed è stata proprio lei a condurre le dichiarazioni rilasciate attraverso i canali federali: “ Piano piano ci adattiamo, cerchiamo di prendere i ritmi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Asia D’Amato scherza: “Torneremo riso e pollo, stordite dal fuso”. Macchini: “Tutto colorato”