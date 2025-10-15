Asia D’Amato scherza | Torneremo riso e pollo stordite dal fuso Macchini | Tutto colorato
L’Italia è arrivata a Jakarta (Indonesia), dove dal 19 al 25 ottobre si disputeranno i Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Prima giornata dedicata ad alcuni allenamenti per la nostra Nazionale, che spera di essere protagonista in questa rassegna iridata riservata esclusivamente agli individualisti e che non prevede le gare a squadre (ogni Paese potrà schierare quattro donne e sei uomini). Gli azzurri non conquistano una medaglia iridata dal 2021, quando sul podio salì anche Asia D’Amato. La genovese tornerà a disputare i Mondiali proprio dopo quattro anni (a Kitakyushu si mise al collo l’argento al volteggio) ed è stata proprio lei a condurre le dichiarazioni rilasciate attraverso i canali federali: “ Piano piano ci adattiamo, cerchiamo di prendere i ritmi. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ginnastica artistica, le convocate dell’Italia per i Mondiali: torna Asia D’Amato, Perotti per stupire, grandi assenze - - X Vai su X
2025 Championnat italien Assoluti - WAG AA results Day 1 1. Alice D’Amato 56.800 2. Giulia Perotti 55.950 3. Emma Fioravanti 54.250 (video below) 4. Asia D’Amato 53.550 5. Artemisia Iorfino 52.500 Video: @sigoagymartistica - facebook.com Vai su Facebook