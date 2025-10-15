Asi Salerno Awards | ecco le Pmi che hanno puntato su innovazione sostenibilità e identità

Venerdì 17 ottobre alle 10,30, presso la Camera di commercio di Salerno in via Roma 29, si terrà la cerimonia di premiazione della seconda edizione degli “Asi Salerno Awards”. L’iniziativa, promossa dal consorzio Asi Salerno, mira a valorizzare le imprese del territorio e il loro contributo allo sviluppo economico locale, tra continuità dei settori tradizionali, primato agroindustriale e nuove tecnologie. La giornata si aprirà alle 11 con i saluti istituzionali del sindaco di Salerno e presidente della provincia, Vincenzo Napoli, e del presidente del consorzio Asi Salerno, Antonio Visconti. Seguirà l’intervento di Marco Pini, senior economist del centro studi delle camere di commercio “Guglielmo Tagliacarne”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it