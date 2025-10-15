Asfalti marciapiedi pubblica illuminazione e verde pubblico | in arrivo tre milioni di investimenti

L’amministrazione comunale di Cesenatico sta preparando un importante investimento sul tessuto urbano cittadino con circa 3 milioni di euro che andranno a intervenire in maniera significativa su asfalti, marciapiedi, pubblica illuminazione e verde pubblico. È una parte della variazione di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sanremo: via Padre Semeria, abbiamo viaggiato tra asfalti sconnessi e marciapiedi pericolanti (Foto e Video) - X Vai su X

Sanremo: via Padre Semeria, abbiamo viaggiato tra asfalti sconnessi e marciapiedi pericolanti (Foto e Video) Le immagini e le foto che pubblichiamo a corredo parlano chiaro - facebook.com Vai su Facebook

Cesenatico, asfalti, marciapiedi, pubblica illuminazione e verde pubblico: piano da 3 milioni, ecco le zone interessate - L’amministrazione comunale di Cesenatico sta preparando un importante investimento sul tessuto urbano cittadino con circa 3 milioni di euro che ... corriereromagna.it scrive

Nuovi asfalti e illuminazione sulle strade - Alcune sono ammalorate, con asfalto degradato, fessurazioni e segnaletica rovinata, altre hanno problemi relativi all’illuminazione pubblica. Come scrive ilgiorno.it

Asfalti, via alla fase 2: non soltanto le strade, anche i marciapiedi. Dal Comune di Pesaro altri 1,2 milioni - Al via dunque la seconda tranche di asfalti a Pesaro: circa 1,2 milioni di euro di interventi che riguarderanno ... Secondo corriereadriatico.it