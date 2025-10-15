Ascolti TV | Martedì 14 Ottobre 2025 | La Ruota 5,2 mln – 23,5% resiste al boom di Italia-Israele

Nella serata di ieri, martedì 14 ottobre 2025, su Rai1 la partita valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2026 – Italia-Israele – ha raccolto 7.666.000 spettatori, pari al 36,2% di share. Su Canale5, La Notte nel Cuore ha totalizzato 2.319.000 spettatori (15,1%), confermandosi stabile nonostante la forte concorrenza sportiva. Su Rai2, Freeze – Chi Sta Fermo Vince! ha intrattenuto 471.000 spettatori (2,9%), mentre su Italia1, Greenland ha catturato 783.000 spettatori (4,4%). Su Rai3, I figli degli altri ha registrato 639.000 spettatori (3,2%), e su Rete4, È Sempre Cartabianca ha totalizzato 621. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

