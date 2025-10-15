Ascolti TV | Martedì 14 Ottobre 2025 La Ruota 5,2 mln – 23.5% regge pure contro il boom di Italia-Israele al 36.2% ottimo Floris 8.2%
Nella serata di ieri, martedì 14 ottobre 2025, su Rai1 la partita valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2026 – Italia-Israele ha interessato 7.666.000 spettatori pari al 36.2% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 2.319.000 spettatori con uno share del 15.1%. Su Rai2 Freeze – Chi Sta Fermo Vince! intrattiene 471.000 spettatori pari al 2.9%. Su Italia1 Greenland incolla davanti al video 783.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3 I figli degli altri segna 639.000 spettatori (3.2%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 621.000 spettatori (4.6%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
