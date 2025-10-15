Ascolti tv la Nazionale vola ma La Notte nel cuore e Scotti tengono testa

Osservando i dati del 14 ottobre notiamo la vittoria agli ascolti tv della Nazionale, ma buoni risultati per La Notte nel cuore.

