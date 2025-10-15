Ascolti tv Italia-Israele su Rai1 domina il prime time

Periodicodaily.com | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La partita Italia-Israele domina ha dominato gli ascolti tv in prime time di ieri, martedì 14 ottobre. La Nazionale, con la partita valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2026, trasmessa su Rai1, ha conquistato 7.666.000 spettatori pari al 36.2% di share, risultando il programma più visto della giornata.  Al secondo posto si piazza . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

