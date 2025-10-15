Ascolti tv i dai del 14 ottobre 2025

Bene il match dell'Italia. Nella serata di ieri, martedì 14 ottobre 2025, su Rai1 la partita delle Qualificazioni ai Mondiali 2026, tra Italia ed Israele ha coinvolto 7.666.000 spettatori pari al 36.2% di share. In onda su Canale5 La Notte nel Cuore si ferma a 2.319.000 spettatori con uno share del 15.1%. Su Rai2 Freeze – Chi Sta Fermo Vince! conquista 471.000 spettatori pari al 2.9%. Su Italia1 Greenland non va oltre 783.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3 I figli degli altri porta a casa639.000 spettatori (3.2%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 621.000 spettatori (4.6%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.

