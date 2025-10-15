Ascolti tv del 14 ottobre Stefano De Martino salta | Gerry Scotti ne approfitta

Stefano De Martino ha saltato l’appuntamento con Affari Tuoi per lasciare spazio su Rai 1 alla partita della Nazionale che ha sfidato Israele per la qualificazione ai Mondiali. Affari Tuoi non è andato in onda e ovviamente ne ha approfittato Gerry Scotti, re degli ascolti tv del prima time, con La Ruota della Fortuna su Canale 5. Ma possiamo ampiamente dire che non aveva bisogno di questo aiutino. Infatti, Affari Tuoi è da due mesi a questa parte l’eterno secondo nella classifica dello share. Solo una volta De Martino è salito in vetta ma per ricadere il giorno dopo. Per quanto riguarda la prima serata del 14 ottobre, oltre alla partita su Rai 1, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata della soap, La notte nel cuore. 🔗 Leggi su Dilei.it

