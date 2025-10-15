Ascolti TV 15 Ottobre 2025 | i dati Auditel della prima serata

Atomheartmagazine.com | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ascolti TV 15 Ottobre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri mercoledì 15 ottobre 2025. La  serata televisiva del 15 Ottobre 2025  ha proposto un mix di calcio, fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su  Il commissario Montalbano, mentre Canale 5 ha risposto con  This Is Me. Italia 1 ha offerto  The Great Wall, Rete 4 e La7 hanno invece proposto talk e approfondimento con È Realpolitik e Circo Massimo. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

ascolti tv 15 ottobre 2025 i dati auditel della prima serata

© Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 15 Ottobre 2025: i dati Auditel della prima serata

News recenti che potrebbero piacerti

ascolti tv 15 ottobreAscolti tv martedì 14 ottobre: Italia-Israele, La notte nel cuore - Ascolti tv 14 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Scrive tpi.it

ascolti tv 15 ottobreAscolti tv ieri (13 ottobre): incubo Grande Fratello e Simona Ventura crolla, sale Giletti - Il reality di Canale 5 crolla sotto i due milioni di spettatori, certezza Blanca (23,7%), Mammucari non oltre il 4,4% di share all’esordio: tutti i dati Auditel ... Secondo libero.it

ascolti tv 15 ottobreAscolti tv del 14 ottobre, Stefano De Martino salta: Gerry Scotti ne approfitta - Stefano De Martino con “Affari Tuoi” è sospeso e Gerry Scotti su Canale 5 gongola. Riporta dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv 15 Ottobre