Ascolti tv 14 ottobre | chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna i dati della partita Italia-Israele

Gli ascolti tv di martedì 15 ottobre. Chi ha vinto la sfida dell'access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. In prima serata la partita tra Italia-Israele e la fiction di Canale 5 La notte nel cuore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Floppa il #GrandeFratello targato #SimonaVentura. Gli ascolti crollano ancora: Nella serata di ieri, lunedì 13 ottobre 2025, su Rai1 Blanca 3 ha interessato 3.851.000 spettatori pari al 23.7% di share. Su Canale5 Grande Fratello ha conquistato 1.843.000 spett - facebook.com Vai su Facebook

Ieri e oggi in TV — Ascolti di sabato 11 ottobre 2025: 6,5 milioni (36,5%) per l’incontro di calcio Estonia-Italia; 4 milioni (27,5%) per Tú sí que vales https://ift.tt/5sEMaZT - X Vai su X

Ascolti tv 14 ottobre: chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, i dati della partita Italia-Israele - Chi ha vinto la sfida dell'access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna ... Da fanpage.it

Ascolti tv martedì 14 ottobre: Italia-Israele, La notte nel cuore - Ascolti tv 14 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it scrive

Ascolti tv del 14 ottobre, Stefano De Martino salta: Gerry Scotti ne approfitta - Stefano De Martino con “Affari Tuoi” è sospeso e Gerry Scotti su Canale 5 gongola. Scrive dilei.it