Ascolti tv 14 ottobre 2025 | Italia-Israele La notte nel cuore La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Superguidatv.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ascolti tv  di  martedì 14 ottobre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Italia-Israele ” contro “ La notte nel cuore “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 14 ottobre 2025? Ecco tutti i  dati Auditel  della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le  preferenze  del pubblico televisivo in termini di  share. Ascolti tv ieri sera: Italia-Israele vs La notte nel cuore. Auditel del 14 ottobre 2025. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Italia-Israele “ contro “La notte nel cuore”. Chi ha vinto? Rai 1: Italia-Israele, la partita della Nazionale Italiana di Calcio per la qualificazioni ai Mondiali del 2026 ha incollato alla tv 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

ascolti tv 14 ottobre 2025 italia israele la notte nel cuore la ruota della fortuna dati auditel

© Superguidatv.it - Ascolti tv 14 ottobre 2025: Italia-Israele, La notte nel cuore, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ascolti tv 14 ottobreAscolti tv martedì 14 ottobre: Italia-Israele, La notte nel cuore - Ascolti tv 14 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Secondo tpi.it

Ascolti tv ieri 14 ottobre 2025: share tv e dati Auditel - Ascolti tv ieri 14 ottobre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di martedì 14 ottobre 2025. Lo riporta mam-e.it

ascolti tv 14 ottobreAscolti tv ieri (13 ottobre): incubo Grande Fratello e Simona Ventura crolla, sale Giletti - Il reality di Canale 5 crolla sotto i due milioni di spettatori, certezza Blanca (23,7%), Mammucari non oltre il 4,4% di share all’esordio: tutti i dati Auditel ... Si legge su libero.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv 14 Ottobre