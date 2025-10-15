Ascolti tv di martedì 14 ottobre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Italia-Israele ” contro “ La notte nel cuore “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 14 ottobre 2025? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv ieri sera: Italia-Israele vs La notte nel cuore. Auditel del 14 ottobre 2025. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Italia-Israele “ contro “La notte nel cuore”. Chi ha vinto? Rai 1: Italia-Israele, la partita della Nazionale Italiana di Calcio per la qualificazioni ai Mondiali del 2026 ha incollato alla tv 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Ascolti tv 14 ottobre 2025: Italia-Israele, La notte nel cuore, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel