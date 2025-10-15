Artrosi al ginocchio il Rizzoli cerca volontari tra i 18 e i 60 anni per uno studio

Bologna, 15 ottobre 2025 - L' Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna ha aperto ufficialmente il r eclutamento per un nuovo studio dedicato a chi soffre di artrosi al ginocchio. Si tratta del progetto Gait-MRI-Knee, che coinvolgerà uomini e donne tra i 18 e i 60 anni, con l'obiettivo di approfondire i meccanismi che regolano la progressione della malattia. Il cuore della ricerca è ambizioso: "identificare la relazione tra condizione dei tessuti del ginocchio e relativo controllo del movimento per comprendere il rischio di progressione di osteoartrosi in una popolazione di persone con una diagnosi di osteoartrosi precoce del ginocchio".

