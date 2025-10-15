Artigiano in Fiera 2025 al via la nuova campagna di comunicazione firmata IED
Milano, 15 ottobre 2025 – Si rinnova dal 6 al 14 dicembre a Fieramilano Rho l’appuntamento con Artigiano in Fiera, il più importante evento al mondo dedicato agli artigiani e alle micro e piccole imprese, che quest'anno taglia il traguardo della 30ª edizione. Con circa 2.800 artigiani provenienti da circa 90 Paesi, distribuiti su 9 padiglioni, la manifestazione si annuncia ricchissima e promette un viaggio tutto da vivere tra oggetti unici, culture, saperi e sapori. In linea con il tema dell’anno È il momento della “persona”, la fiera continua la sua missione di valorizzare e sostenere gli artigiani di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche questi approfondimenti
Torna l'attesissimo Artigiano in Fiera - facebook.com Vai su Facebook
Al via la nuova campagna di Artigiano in Fiera firmata Ied - Si rinnova dal 6 al 14 dicembre a Fieramilano Rho l’appuntamento con Artigiano in Fiera, il più importante evento al mondo dedicato agli artigiani e alle micro e piccole imprese, che quest’anno taglia ... Lo riporta padovanews.it
L'Artigiano in fiera dal 6 al 14 dicembre, la nuova campagna firmata Ied: la creatività come una pianta - L'illustrazione scelta per l'edizione di quest'anno dal titolo «Artigiano in fiore» è firmata da Tommaso Grimani, 23 anni, illustratore originario di Lovere sul Lago d’Iseo. Scrive milano.corriere.it
Pubblicato l’avviso per la partecipazione delle imprese artigiane ad “Artigiano in fiera” di Milano - it l'avviso per la partecipazione delle imprese artigiane della provincia ad “Artigiano in Fiera”, importante manifestazione a livello nazionale in progr ... Si legge su scrivolibero.it