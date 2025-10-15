Artigiano in Fiera 2025 al via la nuova campagna di comunicazione firmata IED

Ilgiorno.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 15 ottobre 2025 – Si rinnova dal 6 al 14 dicembre a Fieramilano Rho l’appuntamento con Artigiano in Fiera, il più importante evento al mondo dedicato agli artigiani e alle micro e piccole imprese, che quest'anno taglia il traguardo della 30ª edizione. Con circa 2.800 artigiani provenienti da circa 90 Paesi, distribuiti su 9 padiglioni, la manifestazione si annuncia ricchissima e promette un viaggio tutto da vivere tra oggetti unici, culture, saperi e sapori. In linea con il tema dell’anno È il momento della “persona”, la fiera continua la sua missione di valorizzare e sostenere gli artigiani di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

artigiano in fiera 2025 al via la nuova campagna di comunicazione firmata ied

© Ilgiorno.it - Artigiano in Fiera 2025, al via la nuova campagna di comunicazione firmata IED

Leggi anche questi approfondimenti

Al via la nuova campagna di Artigiano in Fiera firmata Ied - Si rinnova dal 6 al 14 dicembre a Fieramilano Rho l’appuntamento con Artigiano in Fiera, il più importante evento al mondo dedicato agli artigiani e alle micro e piccole imprese, che quest’anno taglia ... Lo riporta padovanews.it

artigiano fiera 2025 viaL'Artigiano in fiera dal 6 al 14 dicembre, la nuova campagna firmata Ied: la creatività come una pianta - L'illustrazione scelta per l'edizione di quest'anno dal titolo «Artigiano in fiore» è firmata da Tommaso Grimani, 23 anni, illustratore originario di Lovere sul Lago d’Iseo. Scrive milano.corriere.it

artigiano fiera 2025 viaPubblicato l’avviso per la partecipazione delle imprese artigiane ad “Artigiano in fiera” di Milano - it l'avviso per la partecipazione delle imprese artigiane della provincia ad “Artigiano in Fiera”, importante manifestazione a livello nazionale in progr ... Si legge su scrivolibero.it

Cerca Video su questo argomento: Artigiano Fiera 2025 Via