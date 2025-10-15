Artetv a Internazionale a Ferrara | voci d’Europa e racconti dal mondo
Tra il 3 e il 5 ottobre, Ferrara ha accolto la XIX edizione di Internazionale a Ferrara. In questo scenario, Arte.tv, la principale piattaforma europea gratuita dedicata alla cultura, ha portato il suo sguardo con incontri e proiezioni guidati da Carolin Ollivier e Martina Magri, intrecciando attualità europea e storie dal mondo. Presenze e dialoghi . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Scopri altri approfondimenti
13 ottobre: è la Giornata Internazionale per la riduzione del rischio di disastri naturali, che ci ricorda quanto la prevenzione sia cruciale di fronte a un pianeta sempre più fragile. Terremoti, alluvioni ed eruzioni non sono solo eventi naturali: spesso rivelano i limi - facebook.com Vai su Facebook
Ferrara, la conclusione del Festival di Internazionale: “L’attualità ci è corsa incontro” - 000 presenze con oltre 190 ospiti da 25 Paesi di tutto il mondo ... Come scrive repubblica.it
Internazionale a Ferrara 2025 chiude con 79mila presenze e appuntamento al 2026 - la XIX edizione di Internazionale a Ferrara, il festival di giornalismo organizzato dal settimanale Internazionale che porta in Italia il meglio della stampa straniera ... Si legge su ilmetropolitano.it
Festival di Internazionale torna a Ferrara dal 4 ottobre - Da venerdì 4 a domenica 6 ottobre torna Internazionale a Ferrara, festival di giornalismo che trasforma per un fine settimana la città in capitale dell'informazione. Si legge su ansa.it