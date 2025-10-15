Arte storia e architettura | c' è la visita guidata Ager Caiatinus e dintorni

Sabato 26 ottobre si terrà la visita guidataAger Caiatinus e dintorni: alla scoperta di Piana di Monte Verna e Caiazzo”, promossa dall’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Dipartimento di Lettere e Filosofia, in collaborazione con l’APS Pro Loco Caiazzo e la Pro Loco di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

