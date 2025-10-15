Arte musica fotografia enogastronomia sul Monte Mamaor a Valeggio sul Mincio
Il Monte Mamaor a Valeggio Sul Mincio, riapre il cancello a tutta la comunità il 18 e il 19 ottobre 2025, per due giornate di benessere a contatto con la natura, con laboratori, pet therapy, arte, musica, fotografia, enogastronomia, attività esperienziali (yoga, meditazione, camminata. 🔗 Leggi su Veronasera.it
