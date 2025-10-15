arsenale sofisticato quali tecnologie sta schierando washington nei caraibi

Nel suo rinnovato sforzo militare nei Caraibi, Washington ha schierato un arsenale di discreto livello. Dall’agosto scorso, il Pentagono ha iniziato a dispiegare nella regione un vasto arsenale militare: cacciatorpediniere lanciamissili, jet F-35B, droni Mq-9 Reaper, velivoli da pattugliamento P-8 Poseidon, navi d’assalto anfibio e una piattaforma segreta per operazioni speciali. Tra i mezzi inviati vi sono la USS Iwo Jima, nave d’assalto anfibio impiegata nel Golfo Persico nel 2003, e il cacciatorpediniere USS Stockdale, protagonista di missioni nel Mar Rosso contro le milizie Houthi. La mossa americana mira ad aumentare la pressione sul regime venezuelano di Nicolás Maduro, già impegnato a preparare le proprie forze armate a una possibile risposta militare. 🔗 Leggi su Formiche.net

