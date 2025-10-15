Ars et Labor ecco il tuo ' 9' Moretti si presenta | Sono pronto Vincere? L' ingrediente è il gruppo

Federico Moretti, professione punta. E’ il classe 1994 nato a Teramo l’attaccante tanto voluto dai tifosi biancazzurri e ora ufficializzato – dalla stessa Ars et Labor – alla corte di mister di Di Benedetto. Moretti arriva dall’Union Clodiense (squadra di Chioggia) e scende in Eccellenza grazie. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

