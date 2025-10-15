Ars et Labor calendario modificato | anticipato il match del Paolo Mazza contro il Russi

Ferraratoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cambia, seppur in parte, il calendario dell’Ars et Labor. Come era prevedibile ad inizio stagione, il programma delle partite di campionato della squadra biancazzurra avrebbe potuto subire alcune variazioni a causa del sovrapporsi di più impegni (vedasi turni aggiuntivi di Coppa Italia o. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Ars et Labor, debutto al Mazza: il calendario completo di campionato e Coppa - E’, infatti, ufficiale il calendario del campionato di Eccellenza – Girone B Emilia Romagna – con la prima giornata in ... today.it scrive

Sorpresa in Eccellenza: con la Ars et Labor Ferrara, in vetta c'è la Fratta Terme - Dopo 7 giornate nel girone B di Eccellenza c'è in vetta la strana coppia formata dalla nobile decaduta e dalla sorprendente matricola. Da altarimini.it

ars et labor calendarioArs et Labor dilaga in trasferta senza subire reti: contro il Castenaso il match finisce 0-3 - Reduci da due vittorie contro Comacchiese in Campionato e Sant'Agostino in Coppa Italia, i biancazzurri di mister Di Benedetto hanno raggiunto un nuovo successo, nella trasferta di Budrio. Come scrive today.it

Cerca Video su questo argomento: Ars Et Labor Calendario