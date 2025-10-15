Arriva ’Monsterland’ Notte da brividi in Autodromo a Imola

Dodici palchi, giostre adrenaliniche, un luna park horror e concerti fino all’alba: Monsterland 2025 promette una notte di Halloween senza precedenti all’ Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, unendo musica italiana ed esperienze interattive uniche. L’evento, presentato ieri a Bologna nella sede della Regione, è in programma il 31 ottobre, dalle 18 fino alle 5 del mattino (biglietti già disponibili sui circuiti ufficiali), con una festa che continuerà il 1° novembre alla Rocca sforzesca grazie a un dj set gratuito dei Planet Funk. Il tema scelto per l’edizione 2025 è The Psychedelic Circuit, con scenografie immersive che trasformeranno paddock, box e aree comuni in esperienze sensoriali a tutto tondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Arriva ’Monsterland’. Notte da brividi in Autodromo a Imola

