Arriva la ricerca Google con AI | Utilità e Limiti da Conoscere

Anche se non tutti ancora possono vederla, dall'8 ottobre è attiva in Italia la modalità AI di Google, integrata nel motore di ricerca. Google AI Mode è una modalità di ricerca avanzata che usa l’intelligenza artificiale per rispondere a domande complesse, superando i semplici elenchi di siti. Basata sui modelli Gemini, appare come una scheda nei risultati o nell’app Google per Android e iOS. Il sistema interpreta l’intento, raccoglie dati da web, mappe e servizi come Shopping, e genera risposte strutturate: elenchi, tabelle o itinerari, con link alle fonti. In Italia, dall’8 ottobre, è accessibile a tutti con supporto per l’italiano, senza iscrizioni extra, anche se un account Google migliora la personalizzazione. 🔗 Leggi su Navigaweb.net