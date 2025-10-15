Arriva in una struttura ricettiva di Spoltore ma deve scontare più di 3 anni di carcere arrestato ricercato rumeno
Un uomo di 31 anni di nazionalità rumena è stato arrestato dai carabinieri a Spoltore nella notte del 13 ottobre.I militari del nucleo operativo e radiomobile hanno eseguito un ordine di carcerazione europeo nei confronti del 31enne per reati contro il patrimonio. Il provvedimento scaturisce a. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
