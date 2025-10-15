Arrestato latitante nel Ragusano | aveva un piano per far uccidere tutti i pentiti della zona

L’ultimo episodio per il quale risultava ricercato e latitante sarebbe collegato al tentato omicidio di Roberto di Martino, a Vittoria, nel Ragusano, il 25 aprile 2024: Gianfranco Stracquadaini è stato arrestato la notte scorsa dalla Squadra mobile di Ragusa insieme con il Servizio centrale operativo della Direzione centrale anticrimine della polizia di Stato. Il tentato omicidio di Martino indicava. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Arrestato latitante nel Ragusano: aveva un piano per far uccidere tutti i pentiti della zona

