Arrestato Gianfranco Stracquadaini | duro colpo alla mafia ragusana Piantedosi elogia le forze dell’ordine

L’arresto di Gianfranco Stracquadaini, latitante considerato un elemento di spicco della criminalità organizzata nel territorio di Ragusa, segna un nuovo e importante successo nella lotta alla mafia in Sicilia. L’operazione, condotta nella notte tra lunedì e martedì, è stata definita dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi “un colpo durissimo alla criminalità organizzata del territorio ragusano”. L’operazione e la . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Arrestato Gianfranco Stracquadaini: duro colpo alla mafia ragusana, Piantedosi elogia le forze dell’ordine

Leggi anche questi approfondimenti

Arrestato in un appartamento di un quartiere popolare di Comiso (Rg) il latitante Gianfranco Stracquadaini accusato di appartenere a un’associazione mafiosa, di tentato omicidio aggravato in concorso e di porto e detenzione illegale di armi https://poliziadistat - X Vai su X

Gianfranco Stracquadaini è stato arrestato. Il boss mafioso, latitante dal giugno 2024 dalla Dda di Catania per tentato omicidio, è stato intercettato dalla Squadra mobile di Ragusa con quelli della Sisco di Catania. - facebook.com Vai su Facebook

Arrestato il boss Gianfranco Stracquadaini, il latitante più pericoloso del Ragusano - La Squadra mobile lo ha scovato in un appartamento a Comiso. Come scrive rainews.it

Mafia, arrestato Stracquadaini: è ritenuto il boss di Vittoria - Stracquadaini è stato arrestato a Comiso, è accusato di associazione mafiosa, tentato omicidio aggravato in concorso, porto e detenzione illegale di armi da fuoco. Riporta livesicilia.it

Arrestato a Comiso il latitante Gianfranco Stracquadaini - Catturato all’alba a Comiso il boss “faccia d’angelo”, latitante da un anno e mezzo. Lo riporta ragusah24.it