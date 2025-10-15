Arrestato Gianfranco Stracquadaini | duro colpo alla mafia ragusana Piantedosi elogia le forze dell’ordine

L’arresto di Gianfranco Stracquadaini, latitante considerato un elemento di spicco della criminalità organizzata nel territorio di Ragusa, segna un nuovo e importante successo nella lotta alla mafia in Sicilia. L’operazione, condotta nella notte tra lunedì e martedì, è stata definita dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi “un colpo durissimo alla criminalità organizzata del territorio ragusano”. L’operazione e la . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

