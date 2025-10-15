Arrestato Gianfranco Stracquadaini | duro colpo alla mafia ragusana Piantedosi elogia le forze dell’ordine
L’arresto di Gianfranco Stracquadaini, latitante considerato un elemento di spicco della criminalità organizzata nel territorio di Ragusa, segna un nuovo e importante successo nella lotta alla mafia in Sicilia. L’operazione, condotta nella notte tra lunedì e martedì, è stata definita dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi “un colpo durissimo alla criminalità organizzata del territorio ragusano”. L’operazione e la . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Leggi anche questi approfondimenti
Arrestato in un appartamento di un quartiere popolare di Comiso (Rg) il latitante Gianfranco Stracquadaini accusato di appartenere a un’associazione mafiosa, di tentato omicidio aggravato in concorso e di porto e detenzione illegale di armi https://poliziadistat - X Vai su X
Gianfranco Stracquadaini è stato arrestato. Il boss mafioso, latitante dal giugno 2024 dalla Dda di Catania per tentato omicidio, è stato intercettato dalla Squadra mobile di Ragusa con quelli della Sisco di Catania. - facebook.com Vai su Facebook
Arrestato il boss Gianfranco Stracquadaini, il latitante più pericoloso del Ragusano - La Squadra mobile lo ha scovato in un appartamento a Comiso. Come scrive rainews.it
Mafia, arrestato Stracquadaini: è ritenuto il boss di Vittoria - Stracquadaini è stato arrestato a Comiso, è accusato di associazione mafiosa, tentato omicidio aggravato in concorso, porto e detenzione illegale di armi da fuoco. Riporta livesicilia.it
Arrestato a Comiso il latitante Gianfranco Stracquadaini - Catturato all’alba a Comiso il boss “faccia d’angelo”, latitante da un anno e mezzo. Lo riporta ragusah24.it