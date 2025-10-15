Arrestato a Comiso il latitante Gianfranco Stracquadaini perché era tra i ricercati di massima pericolosità

Latitante arrestato a Comiso: Stracquadaini catturato dopo un anno e mezzo di fuga per tentato omicidio e reati mafiosi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Arrestato a Comiso il latitante Gianfranco Stracquadaini, perché era tra i ricercati di massima pericolosità

