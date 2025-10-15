Arrestata a Roma banda specializzata in rapine con armi da fuoco | era l' incubo di bar sale slot e tabaccherie

Quattro italiani arrestati a Roma per rapina aggravata: colpivano bar e tabaccherie armati, la Polizia li ha fermati dopo l'ultimo colpo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Arrestata a Roma banda specializzata in rapine con armi da fuoco: era l'incubo di bar, sale slot e tabaccherie

Altre letture consigliate

Roma: arrestata banda di 14 borseggiatori delle metropolitane. I servizi di Jimmy Ghione a Roma e Valerio Staffelli a Milano Guarda i video al link: https://www.striscialanotizia.mediaset.it/news/roma-arrestata-banda-14-borseggiatori-metropolitane-servizi-ghio - facebook.com Vai su Facebook

Roma: arrestata banda di 14 borseggiatori delle metropolitane. I servizi di @JimmyGhione a Roma e @VStaffelli a Milano Guarda i video al link: https://striscialanotizia.mediaset.it/news/roma-arrestata-banda-14-borseggiatori-metropolitane-servizi-ghione-staff - X Vai su X

Arrestata a Roma banda specializzata in rapine con armi da fuoco: era l'incubo di bar, sale slot e tabaccherie - Quattro italiani arrestati a Roma per rapina aggravata: colpivano bar e tabaccherie armati, la Polizia li ha fermati dopo l'ultimo colpo. Si legge su virgilio.it

Banda di ladri di bagagli smantellata a Roma grazie a un geolocalizzatore - Grazie alla segnalazione di una turista e all’uso del geolocalizzatore, la Polizia Ferroviaria ha smantellato una banda specializzata in furti ai danni dei viaggiatori tra le stazioni di Roma. Scrive news.fidelityhouse.eu

Roma, sgominata banda criminale a Ponte Mammolo: 5 arresti per rapina, furto ed estorsione - L’indagine, avviata dopo l’omicidio di Roman Stefan Mihai dell’8 marzo 2023, ha rivelato un gruppo radicato nella zona di Ponte Mammolo, responsabile di aggressioni violente, furti di veicoli e richie ... Si legge su castellinotizie.it