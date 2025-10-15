Arnau Martinez Juventus: a gennaio i bianconeri potrebbero tentare l’affondo per l’esterno spagnolo dopo averlo già sondato in estate. Un chiodo fisso, un obiettivo mai tramontato. Il calciomercato Juventus ha individuato la sua priorità assoluta per il mercato di gennaio: un esterno destro a tutta fascia. E uno dei nomi in cima alla lista, come riportato da Tuttosport, è sempre lo stesso: Arnau Martinez. Un obiettivo “storico” della nuova dirigenza. L’interesse della Signora per il giovane talento del Girona non è una novità. Già in estate, la coppia mercato formata da Damien Comolli e François Modesto aveva avviato i contatti, senza però riuscire a chiudere l’operazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Arnau Martinez Juventus: a gennaio i bianconeri potrebbero tornare alla carica per l’esterno spagnolo. L’indiscrezione non lascia dubbi sulle mosse della dirigenza per la fascia