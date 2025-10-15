Ricordate quando Mario Draghi pose gli italiani di fronte al dilemma, volete la pace o i condizionatori? Era il periodo in cui la Ue stava varando l’embargo sull’approvvigionamento delle fonti energetiche dalla Russia, che avrebbe determinato un incremento nelle tariffe elettriche alla vigilia di un’estate bollente. Allo stesso modo, oggi, Maurizio Landini, leader della Cgil, si trova a fare i conti con un quesito imbarazzante: stop alle armi o stop al lavoro per chi le produce? Lui, Landini, pare che si sia già risposto, annunciando per il 25 ottobre lo sciopero generale anche contro il riarmo, ma suscitando le proteste, e le ironie, di Cisl e Uil, che ricordano come il futuro dei lavoratori di “Leonardo”, colosso italiano del settore difesa, dipenda anche dalle commesse. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Armi o stipendio? Landini sciopera, Uil e Cisl lo sbeffeggiano: “Siamo su scherzi a parte: Leonardo deve licenziare?”