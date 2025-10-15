Armi munizioni e droga | arrestato il 36enne che gestiva lo spaccio in zona pub

Un arresto in carcere è stato eseguito questa mattina dalla polizia, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Latina Mara Mattioli su richiesta della procura e della pm Valentina Giammaria. L'arrestato è un 36enne già noto alle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Ciak Telesud. . Catania, la Polizia individua e sequestra in uno stabile abbandonato di Librino armi e munizioni. Ritrovate anche 8 ricetrasmittenti utilizzate dalle vedette delle piazze di spaccio - facebook.com Vai su Facebook

Quindici miliardi di euro in quindici anni per potenziare la produzione di armi e munizioni non bastano: l'industria chiede più risorse. https://f.mtr.cool/gksvaqwidz #armi #munizioni #difesa #dpp #economymagazine - X Vai su X

Armi e droga: arrestato 36enne: gestiva lo spaccio nella “via dei pub” a Latina - La polizia ha arrestato un pregiudicato di 36 anni di Latina, accusato di ricettazione e detenzione illegale di armi e munizioni tra cui due pistole ... Scrive msn.com

Pregiudicato violento e pericoloso arrestato con armi e droga in Valtrompia - La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Lo riporta giornaledibrescia.it

Guidonia: nasconde armi e droga in casa, arrestato 33enne disoccupato con precedenti - Durante la perquisizione i Carabinieri trovano cocaina, denaro contante e un fucile rubato nascosto in un armadio ... Si legge su romadailynews.it