Argentina batte 6-0 Portorico in amichevole doppietta di Lautaro
Fort Lauderdale, 15 ott. -(Adnkronos) - Facile successo dei campioni del mondo in carica dell'Argentina che travolgono Portorico 6-0 in un match amichevole giocato a Fort Lauderdale in Florida. Doppiette per Mac Allister, a segno al 14' e al 36' e Lautaro Martinez in gol al 79' e all'84'. In rete anche Montiel al 23' e autogol di Echevarria al 64'. Il capitano dell'albiceleste Lionel Messi è stato in campo per tutti i 90', regalando sprazzi di classe e due assist. 🔗 Leggi su Iltempo.it
