Area Blu spariti 200mila euro | L’ex dipendente ha confessato Si va verso il patteggiamento
Si è chiusa con un rinvio destinato a sfociare in una richiesta di patteggiamento l’ udienza preliminare con la quale, ieri mattina in tribunale a Bologna, davanti al giudice Letizio Magliaro, si è aperto il processo a carico dell’ex dipendente infedele di Area Blu per il quale la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per il reato di peculato in relazione all’ ammanco di 200mila euro nei conti della Spa. A fare il punto sulla vicenda è stato, nel pomeriggio, il sindaco Marco Panieri in Consiglio comunale. "Il giudice ha preso atto della presenza delle parti offese-danneggiate (lo stesso Panieri, il Municipio e Area Blu, ndr) – ha ricostruito il primo cittadino –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
