Ardian e Finint acquisiscono la società dell' aeroporto di Venezia

Veneziatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le società internazionali Ardian e Finint Infrastrutture annunciano di aver firmato l'accordo per l'acquisizione congiunta di Milione spa, società proprietaria di Save spa, che gestisce l'aeroporto di Venezia. Il perfezionamento segue la negoziazione in esclusiva siglata lo scorso maggio, mentre. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

ardian finint acquisiscono societ224Ardian e Finint acquisiscono la società dell'aeroporto di Venezia - Il nuovo operatore punta a crescere con investimenti esterni ... Lo riporta veneziatoday.it

ardian finint acquisiscono societ224Ardian e Finint Infrastrutture acquisiscono Milione S.p.A., holding del gruppo Save e dell’aeroporto di Venezia - Ardian, società attiva a livello mondiale negli investimenti in private markets, e FinintInfrastrutture, creata sull’expertise distintiva ... Riporta teleborsa.it

Cerca Video su questo argomento: Ardian Finint Acquisiscono Societ224