Arcobaleno d' Arte | al via la nuova stagione del Teatro San Martino di Levane

Arezzo, 15 ottobre 2025 – . Il Cinema Teatro San Martino di Levane dà il via alla nuova stagione con una rassegna dal titolo: “Arcobaleno d'Arte”, un cartellone ricco di 15 spettacoli di vario genere che accompagnerà il pubblico fino al 22 maggio 2026, tra musica, teatro e danza, e spettacoli per famiglie. Il debutto è fissato per venerdì 17 ottobre alle ore 21.15, con un omaggio sinfonico ai Queen a cura della Filarmonica Santa Cecilia di Laterina. Il programma è stato presentato dal Sindaco Silvia Chiassai Martini, con l'Assessore alla Cultura Giacomo Brandi, il parroco di Levane Don Alexander e da Daniela Nannini, coordinatrice delle attività del Teatro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Arcobaleno d'Arte”: al via la nuova stagione del Teatro San Martino di Levane

