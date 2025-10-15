Archivio penale in tilt avvocati sul piede di guerra Disservizi che violano il diritto di difesa
Una situazione definita “insostenibile” da anni sta creando gravi problemi al Foro di Santa Maria Capua Vetere. Gli avvocati Pasquale Napoletano e Gaetano Santillo, iscritti all’Ordine degli Avvocati locale, hanno reso pubblica una denuncia formale nei confronti del Tribunale per il persistente. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Approfondisci con queste news
Archivio di Stato, Cgil Messina: trovare una soluzione per salvaguardare un importante patrimonio della città Messina, 10 ottobre 2025 – “Trovare subito una soluzione per tutelare, salvaguardare, un importante patrimonio culturale e storico della città”, così i - facebook.com Vai su Facebook
Compenso avvocati in materia penale: il parere del CNF - Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (Coa) di Torino ha recentemente sollevato alcune questioni interpretative relative all’art. Segnala diritto.it
Fondazione Banco Napoli: intesa Museo Archivio Storico-Avvocati - Al via la prima di una serie di iniziative culturali che vedono protagonisti la Fondazione Banco Napoli con il Museo dell'Archivio Storico presieduto da Marcello d'Aponte, e gli ordini professionali ... Secondo ansa.it
Avvocati a confronto sul garantismo penale - L’iniziativa è organizzata dalla Camera Penale di Rimini, con il patrocinio dell’Ordine degli avvocati: ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it