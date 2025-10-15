Archivio penale in tilt avvocati sul piede di guerra Disservizi che violano il diritto di difesa

Una situazione definita “insostenibile” da anni sta creando gravi problemi al Foro di Santa Maria Capua Vetere. Gli avvocati Pasquale Napoletano e Gaetano Santillo, iscritti all’Ordine degli Avvocati locale, hanno reso pubblica una denuncia formale nei confronti del Tribunale per il persistente. 🔗 Leggi su Casertanews.it