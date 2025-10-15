Archivi Aperti 2025 | la Resistenza raccontata dalla fotografia tra memoria storia e nuovi sguardi

In mostra in varie regioni italiane immagini che raccontano dalla lotta di Liberazione alla ricostruzione post-bellica, fino alle trasformazioni contemporanee del paesaggio urbano e sociale. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Archivi Aperti 2025: la Resistenza raccontata dalla fotografia, tra memoria, storia e nuovi sguardi

News recenti che potrebbero piacerti

In occasione di “Archivi Aperti” mercoledì 22/10 dalle 17 alle 18:30 visita gratuita all’archivio fotografico di Palazzo Gopcevich a cura di Claudia Colecchia, responsabile Fototeca dei Civici Musei di Storia ed Arte. Prenotazione obbligatoria > cmsafototeca@co - X Vai su X

Fermo. Aperti gli archivi di alcune importanti famiglie. E' la Domenica di Carta - facebook.com Vai su Facebook

Visita all'archivio Fotografico Luciano Ferrara - In occasione dell'80° Anniversario della Liberazione, Rete Fotografia presenta l'XI edizione di Archivi Aperti, dal titolo 'Fotografia resistente: il ruolo delle immagini nella narrazione storica', in ... Lo riporta virgilio.it

Beni culturali: MiC, domani e domenica archivi, biblioteche e palazzi storici aperti al pubblico per un viaggio nella storia nazionale - L’11 e 12 ottobre torna l’appuntamento con la “Domenica di carta”, iniziativa promossa dal ministero della Cultura per valorizzare l’immenso patrimonio documentale conservato negli Archivi di Stato e ... Si legge su agensir.it

Dimore Storiche, archivi e biblioteche si svelano al pubblico anche in Lombardia: dove e quando - In Lombardia saranno aperti al pubblico Palazzo Guicciardi a Tresivio, in provincia di Sondrio; la Casa del Podestà - ilgiorno.it scrive