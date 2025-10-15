Arbitro Roma Inter designato il fischietto del match Ecco chi dirigerà l’incontro
Inter News 24 Arbitro Roma Inter, pubblicata la designazione arbitrale della prossima giornata di Serie A. Sarà un direttore affermato ad arbitrare la sfida. Il weekend di Serie A si prepara a regalare grandi emozioni con la settima giornata del campionato. Una delle sfide più attese sarà quella che vedrà la Inter affrontare la Roma allo Stadio Olimpico di Roma, sabato 18 ottobre, alle 20.45. La partita sarà un test fondamentale per entrambe le squadre, che cercano conferme dopo i risultati alterni delle settimane precedenti. I nerazzurri, allenati da Cristian Chivu, sono chiamati a riscattare una prestazione non convincente nell’ultimo match, mentre la Roma, di Gian Piero Gasperini, proverà a confermare il suo buon stato di forma. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Taylor su Roma-Siviglia: “Mourinho influenzò i tifosi”. L’arbitro racconta quella notte e l’aggressione in aeroporto https://fanpa.ge/vjX9P - facebook.com Vai su Facebook
L'arbitro Taylor torna sugli episodi di Siviglia-Roma e attacca Mourinho: "Nessun errore grave, penso abbia influenzato i tifosi" ? - X Vai su X
Roma-Inter, arbitra Massa: le designazioni arbitrali e i precedenti - Arbitrò la gara dell'anno scorso, con lui sette partite senza vittoria: l'ultima proprio contro l'Inter tre anni fa ... Si legge su ilromanista.eu
Serie A, le designazioni arbitrali della settima giornata: a Massa l’anticipo Roma-Inter - 45 l’anticipo della settima giornata di serie A che metterà di fronte all’Olimpico Roma e Inter. Secondo msn.com
Serie A, gli arbitri: Roma-Inter a Massa, Atalanta-Lazio a Collu, Marcenaro per il Napoli - Designati i direttori di gara della 7ª giornata di campionato, in programma tra sabato e lunedì: tutti i dettagli ... Scrive corrieredellosport.it