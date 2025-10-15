Inter News 24 Arbitro Roma Inter, pubblicata la designazione arbitrale della prossima giornata di Serie A. Sarà un direttore affermato ad arbitrare la sfida. Il weekend di Serie A si prepara a regalare grandi emozioni con la settima giornata del campionato. Una delle sfide più attese sarà quella che vedrà la Inter affrontare la Roma allo Stadio Olimpico di Roma, sabato 18 ottobre, alle 20.45. La partita sarà un test fondamentale per entrambe le squadre, che cercano conferme dopo i risultati alterni delle settimane precedenti. I nerazzurri, allenati da Cristian Chivu, sono chiamati a riscattare una prestazione non convincente nell’ultimo match, mentre la Roma, di Gian Piero Gasperini, proverà a confermare il suo buon stato di forma. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Arbitro Roma Inter, designato il fischietto del match. Ecco chi dirigerà l’incontro