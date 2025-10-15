La Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali per la prossima giornata di campionato, che vedrà il Milan affrontare la Fiorentina in uno dei match più attesi del weekend. La partita, in programma domenica alle 20:45 a San Siro, rappresenta un crocevia importante per la corsa ai piani alti della classifica e segnerà il ritorno in campo dei rossoneri dopo la sosta per le Nazionali. A dirigere l’incontro sarà Livio Marinelli, arbitro di grande esperienza, che avrà il compito di gestire una sfida ad alta tensione, considerando il peso dei tre punti in palio e le ambizioni delle due squadre. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Arbitro Milan-Fiorentina: designato Marinelli per la sfida di San Siro. Ecco la squadra completa