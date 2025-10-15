Arbitro Como Juve | designato il fischietto del match Chi dirigerà la sfida dei bianconeri al Sinigaglia
Arbitro Como Juve: designato il fischietto del match, valido per la 7ª giornata di Serie A 202526. Chi dirigerà la sfida dei bianconeri al Sinigaglia. Una partita per ripartire, una sfida per scacciare la “pareggite”. La Juve di Igor Tudor si prepara alla delicata trasferta di Como, primo impegno dopo la sosta per le nazionali, e l’AIA ha reso nota la designazione arbitrale: a dirigere il match, in programma domenica 19 ottobre alle 12:30, sarà Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta. La designazione completa: Maresca al VAR. A coadiuvare il fischietto pugliese ci saranno gli assistenti Di Gioia e Cavallina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
