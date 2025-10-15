Arbitro Como Juve | designato il fischietto del match Chi dirigerà la sfida dei bianconeri al Sinigaglia

Juventusnews24.com | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arbitro Como Juve: designato il fischietto del match, valido per la 7ª giornata di Serie A 202526. Chi dirigerà la sfida dei bianconeri al Sinigaglia. Una partita per ripartire, una sfida per scacciare la “pareggite”. La Juve di Igor Tudor si prepara alla delicata trasferta di Como, primo impegno dopo la sosta per le nazionali, e l’AIA ha reso nota la designazione arbitrale: a dirigere il match, in programma domenica 19 ottobre alle 12:30, sarà Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta. La designazione completa: Maresca al VAR. A coadiuvare il fischietto pugliese ci saranno gli assistenti Di Gioia e Cavallina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

arbitro como juve designato il fischietto del match chi diriger224 la sfida dei bianconeri al sinigaglia

© Juventusnews24.com - Arbitro Como Juve: designato il fischietto del match. Chi dirigerà la sfida dei bianconeri al Sinigaglia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

arbitro como juve designatoSerie A Femminile, designato l'arbitro per Juventus-Como Women - La Lega Serie A Femminile ha diramato le designazioni arbitrali per le prossime sfide valide per la seconda giornata. Lo riporta tuttojuve.com

Guida arbitra Juve-Milan, Fiorentina-Roma a Colombo. Le deisgnazioni arbitrali - Milan, posticipo della sesta giornata di Serie A in programma domenica alle 20. msn.com scrive

arbitro como juve designatoL'arbitro di Juventus-Milan: è ufficiale, ecco chi dirigerà il big match dell'Allianz Stadium - i bianconeri si proiettano verso la supersfida di Torino, in programma domenica 5 ottobre, giorno del ... ilbianconero.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Arbitro Como Juve Designato