Aquilonia Teatro | il programma della nuova stagione artistica

Prenderà il via il prossimo 31 ottobre la terza edizione di “Aquilonia Teatro”, la rassegna teatrale promossa dal Comune di Aquilonia e curata dal Direttore Artistico Gianpiero Francese.Ad ospitare la manifestazione sarà, ancora una volta, la suggestiva Casa della Cultura, che farà da. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

