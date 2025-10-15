ApritiModa ecco i luoghi dove nasce il made in Italy | partecipano 100 aziende 8 in Campania da 15 regioni
Torna ApritiModa, giunto alla sua 9ª edizione, l’appuntamento che il 25 e 26 ottobre aprirà le porte di alcuni dei luoghi più rappresentativi e suggestivi della moda italiana. Ideato dalla giornalista Cinzia Sasso, negli anni è diventato un evento irrinunciabile dell’autunno, capace di valorizzare e raccontare l’inestimabile patrimonio del Made in Italy. ApritiModa quest’anno ancora più che in passato ci porta dietro le quinte di luoghi magici, alla scoperta di tesori che altrimenti rimarrebbero nascosti, là dove la creatività incontra la tradizione e il futuro si intreccia con il passato. Dalla A alla Z, da Armani a Zegna, 100 realtà sparse in 15 regioni, 37 province e 63 luoghi che, dal nord al sud d’Italia, apriranno le loro porte per visite guidate gratuite e incontri con stilisti, artigiani e maestranze: custodi di un sapere che è patrimonio del nostro Paese. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
