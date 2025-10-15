Apriti Moda | viaggio alla scoperta dei luoghi dove nasce il Made in Italy

Torna ApritiModa – giunto alla sua 9ª edizione – l’appuntamento che il 25 e 26 ottobre aprirà le porte di alcuni dei luoghi più rappresentativi e suggestivi della moda italiana. Ideato dalla giornalista Cinzia Sasso, negli anni è diventato un evento irrinunciabile dell’autunno, capace di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

