Apre Risparmio Casa a Frosinone ma scoppia la polemica di Legambiente

Frosinonetoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sta per inaugurare a Frosinone, in via Marittima, il nuovo supermercato Risparmio Casa, una nuova realtà commerciale che promette offerte e convenienza per i cittadini. Un’apertura accolta con interesse da molti, desiderosi di un punto vendita in più per la spesa quotidiana.Tuttavia, l’arrivo di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Apre Risparmio Casa Frosinone