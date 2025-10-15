Apre a Villa Verucchio la prima accademia di ginnastica dinamica militare del centro Italia

Inaugura sabato (18 ottobre) a Villa Verucchio, la prima accademia di ginnastica dinamica militare del centro Italia, in cui troveranno “casa” anche corsi a numero chiuso di ortodinamica e Gdmi bambini. Giorgio Bucci, responsabile Centro Italia Gdmi, introduce l’apertura: appuntamento per sabato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

